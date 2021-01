Juventus-Genoa, la moviola del match: buona la direzione di Chiffi

TORINO – L’arbitro Chiffi ha diretto la gara tra Juventus e Genoa di Coppa Italia all’Allianz Stadium. All’inizio del primo tempo Alvaro Morata viene atterrato in area con una scivolata di un difensore rossoblu: l’arbitro assegna giustamente solo il corner per i bianconeri. Al minuto ventotto ammonito Dumbravanu per aver fermato una ripartenza di Kulusevski, dunque giallo corretto. Giusta la rete annullata ad Arthur al minuto trentadue per fuorigioco di Morata. Giallo anche per Ghiglione al minuto quaranta, fallo molto al limite. Corretta la decisione di annullare al minuto quarantaquattro a Portanova per fuorigioco. Nel secondo tempo normale gestione del direttore di gara che usa un metro di giudizio molto corretto. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<