Juventus-Genoa: i convocati di mister Pirlo per la sfida di questa sera

TORINO – Di seguito riportiamo i convocati di mister Andrea Pirlo per la sfida di questa sera di Coppa Italia contro il Genoa allo Stadio Marassi.

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. DIFENSORI: Chiellini, Bonucci, Demiral, Dragusin, Danilo, Frabotta, Wesley, Capellini. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Ranocchia. ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Rafia, Felix Correia.

Questi invece i convocati del Genoa, in cui sono out sia Mattia Perin che Stefano Sturaro: PORTIERI: Marchetti, Paleari, Zima. DIFENSORI: Bani, Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Melegoni. CENTROCAMPISTI: Badelj, Eyango, Lerager, Rovella, Zajc, Radovanovic. ATTACCANTI: Caso, Destro, Males, Scamacca, Shomurodov, Parigini, Pjaca.

Proprio il tecnico bianconero ha parlato ieri in conferenza stampa per presentare il match contro i rossoblu ai microfoni di JTV: "Il match? Sarà una partita importante. Inizia la Coppa Italia, sappiamo che quando la competizione entra nel vivo piace a tutti giocarla e per arrivare in fondo bisogna vincere la partita di domani sera. Il Genoa? Rispetto a quando l'abbiamo affrontato in campionato, il Genoa è cambiato nell'aggressività. Hanno alzato il baricentro, hanno molta energia, quindi sarà una partita combattuta e difficile da giocare. Nel complesso credo sarà un match simile a quello di Marassi, verranno per difendersi bene e per cercare di ripartire in contropiede. L'abbiamo studiato in questi giorni e l'abbiamo preparata al meglio. Sulle scelte di questa sera? Stiamo valutando chi sta bene. Rientrerà Giorgio, che si sta allenando con noi da un po' di tempo, Gigi partirà dall'inizio e poi valuteremo gli altri domattina. In questo inizio di 2021 ha fatto la differenza la forza mentale che abbiamo messo in campo, abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi e da lì siamo ripartiti con forza cercando di pensare solo a noi stessi".