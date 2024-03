Juventus, il focus sul Genoa in vista del match di domani

Il Genoa non ha trovato la rete nel primo tempo in sei delle ultime sette gare in Serie A – fa eccezione solo la vittoria per 2-0 vs Udinese il 24 febbraio – e ha subito due reti nella prima frazione in ciascuna delle ultime due partite (vs Inter e Monza). Dopo il successo nella prima trasferta di campionato (1-0 vs Lazio il 27 agosto 2023), il Genoa ha vinto solo due delle successive 13 gare esterne in Serie A (4N, 7P), perdendo la più recente (1-2 vs Inter). Il Genoa è la squadra della parte bassa della classifica migliore sotto l’aspetto dei tiri incassati: sono solo 108 nello specchio. Solo la Salernitana (17) ha subito più gol del Genoa (15) dagli avversari entrati dalla panchina in questa Serie A; in particolare, il Grifone ha subito otto gol del genere in trasferta, record del torneo. Il Genoa è l’unica squadra a non aver mai segnato nei minuti di recupero finali in questo campionato, oltre ad essere la formazione che ha subito più reti in questo frangente di gara (sette). NUMERI DEI SINGOLI Al Genoa in prestito dalla Juventus, Koni De Winter non ha mai esordito in Serie A con i bianconeri, ma ha collezionato due presenze nella fase a gironi della Champions League 2021/22 (vs Chelsea e Malmö). Albert Gudmundsson ha segnato in ciascuna delle sue prime due presenze contro la Juventus in Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95), l’unico giocatore che è riuscito a segnare in tutte le sue prime tre sfide ai bianconeri nella competizione è stato Mauro Icardi. Solo Khvicha Kvaratskhelia (148) ha preso parte a più tiri di Albert Gudmundsson (115, di cui 49 conclusioni e 66 occasioni create) in questa Serie A, che in particolare è il giocatore che ha mandato più volte un compagno di squadra al tiro (66, appunto).