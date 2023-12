Juventus, le curiosità sulla sfida con il Genoa: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche del match con il Genoa.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita con il Genoa, anticipo della sedicesima giornata. Ecco il comunicato: "GENOA-JUVE, CINQUE CURIOSITÀ La Juventus diventerà la seconda squadra nella storia della Serie A a giocare tre partite di fila di venerdì (dopo il Sassuolo nelle ultime tre gare dello scorso campionato). In più, Juventus e Genoa sono le due formazioni che hanno vinto più partite disputate di venerdì in questo torneo: i bianconeri hanno infatti vinto entrambe le gare in questo giorno della settimana, il Grifone ha ottenuto due successi in tre match (1P).

Il Genoa è sia la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (solo uno) sia la seconda formazione ad aver subito più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (nove), dietro solo al Sassuolo (10). Il Genoa ha realizzato il 67% delle proprie reti nei primi tempi in questo campionato (10/15), percentuale record nella Serie A 2023/24. Il 56% dei gol subiti dalla Juventus è arrivato da fuori area (5/9), record in percentuale nei maggiori cinque campionati europei; in generale la squadra bianconera ha concesso 98 tiri dalla distanza, meno solo di Empoli (103) e Cadice (105).

Il Genoa ha realizzato il 27% delle proprie reti da fuori area in questo campionato (4/15), nessuna squadra ha fatto meglio in percentuale nella Serie A 2023/24. Il Genoa ha colpito nove legni in questo campionato, meno solamente del Frosinone (10) nella Serie A 2023/24. Da una parte la Juventus è la squadra che ha realizzato più gol in seguito a corner in questa stagione di Serie A (cinque), dall’altra il Genoa è quella che in percentuale ha segnato di più da calcio d’angolo (27%: 4/15 – al pari del Cagliari)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.