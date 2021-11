Juventus-Genoa: al via la vendita libera

I bianconeri hanno cominciato attraverso il oro sito internet l'apertura della vendita per la partita contro il Genoa

La Juventus sta per tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, con la squadra di Allegri che è attesa dalla partita contro la Lazioin programma domani pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. gli uomini di Massimiliano Allegri vorranno cominciare al meglio questo nuovo pilottò di partite, che porteranno i bianconeri a giocare in questa settimana contro Chelsea e Atalanta dopo la sfida alla squadra di Sarri. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno comunicato l'apertura della vendita libera per la prima partita di dicembre, che vedrà il Genoa ospite tra le mura dello Stadium.

"La prima gara di campionato in casa del mese di dicembre vedrà i bianconeri affrontare il Genoa. L’appuntamento è per domenica 5 dicembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. La gara contro i liguri chiuderà una settimana che vedrà la Juve di scena allo Stadio Arechi contro la Salernitana nel turno infrasettimanale (fischio d’inizio previsto per martedì 30 novembre alle ore 20.45).

Da oggi, venerdì 19 novembre, alle ore 14.00 apriranno le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.

Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.

TARIFFE DEDICATE

UNDER 6, UNDER 30 E OVER 65

Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, saranno previste anche tariffe dedicate per gli Under 6, gli Under 30 e gli Over 65 in alcuni settori dello stadio. Per questa gara il prezzo, a biglietto, per la categoria Under 6 sarà di € 10,00 in tutti i settori nei quali è prevista la promo.

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

