Juventus-Genoa, allarme Chiesa: gli ultimi aggiornamenti

Secondo i giornalisti a bordo campo, filtrerebbe ottimismo e il giocatore dovrebbe scendere regolarmente in campo fra pochi minuti in coppia con Dusan Vlahovic. Nelle ultime partite, Chiesa avrebbe mostrato una crescita di condizione e rendimento. L'ex Fiorentina potrebbe essere l'arma ritrovata per ipotecare la qualificazione in Champions League.