Juventus, problema difesa: Gatti è la soluzione per ricostruire

La Juventus, prima o poi, dovrà fare un rinnovamento della difesa. Gatti è il primo pezzo del nuovo corso pronto a partire.

Nel calciomercato invernale faraonico della Juventus , oltre ai vari Zakaria e Vlahovic , c'è stato un altro acquisto sottovalutato da molti, ovvero Federico Gatti . I bianconeri, last-minute, lo hanno strappato al Torino che aveva già l'accordo per acquistarlo. Federico Cherubini , ds della Vecchia Signora, ha però, prontamente contattato il Frosinone ed ha trovato l'accordo con il difensore a tempo di record. Gatti rimarrà in prestito al club gialloblù fino al termine della stagione di Serie B, ma nella prossima annata, quella 2022-23, potrà far parte della rosa juventina.

La Juventus, infatti, ha diversi problemi in difesa, soprattutto di anzianità. Al momento, nella rosa del club piemontese, ci sono 4 centrali: Chiellini, Bonucci, De Ligt e Rugani, più quando c'è necessità De Winter della Juventus U23. Il primo, 38 anni ad agosto, oramai da tre stagioni viene centellinato per evitare grossi infortuni, ma nonostante questo, gli stop sono all'ordine del giorno. Poi c'è una questione fondamentale, poiché se la Nazionale italiana non dovesse andare al prossimo Mondiale, l'ex Livorno potrebbe appendere gli scarpini al chiodo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Per Bonucci il discorso è simile, visto che a maggio l'ex Bari avrà 35 anni. Si è visto in questo periodo pieno di partite come anche lui, sotto pressione fisicamente, cominci a risentire dell'età, anche se non al livello del compagno di reparto.