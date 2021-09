Juventus al bivio: quale sarà il futuro del club bianconero?

Dopo la pandemia da Covid-19 e l'addio di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus è arrivato il momento di ricostruire: due opzioni possibili.

redazionejuvenews

Quale sarà il futuro della Juventus? Dopo la pandemia da Covid-19 e l'addio di Cristiano Ronaldo, i bianconeri stanno attraversando una fase di ricostruzione. Qualcosa dovrà cambiare, dalle fondamenta. In questo momento i conti della Juventus sono profondamente in rosso e per continuare sarà necessario qualche sacrificio.

Nell'edizione odierna Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione economica dei bianconeri: "Exor in rosso. Juve, quale futuro? Due strade da seguire. Può ancora tentare di agganciare il treno dei top club trascinati da capitali imponenti, con cui si può competere solo con investimenti colossali, ma è difficile imbastire un piano convincente dopo aver fallito perfino con CR7. Oppure inseguire il mantra della sostenibilità: pareggiare i conti, smettere di offrire super ingaggi per attrarre i migliori, scommettere sui giovani, costruire un modello nuovo che non chieda più soldi agli azionisti e così perpetuare, forse, la dominanza domestica". Due strade agli antipodi: inseguire i top club europei o puntare alla sostenibilità.

Dal punto di vista economica la scelta sembra scontata, con la seconda opzione che stravince sulla prima. Ma il calcio è fatto anche di sogni e ambizioni, e dopo Ronaldo non sarà così semplice fare un passo indietro. Dall'altro lato competere economicamente con squadre come Manchester City e PSG sembra impossibile, e se i successi europei non sono arrivati neanche con CR7, forse è arrivato il momento di rivedere i propri obiettivi. La Juventus potrebbe però puntare ad un progetto intermedio: seguire le orme del Bayern Monaco. La squadra tedesca, vincitrice due anni fa del triplete, primeggia in Europa da molti anni, senza mai fare acquisti esorbitanti. Il segreto? Puntare forte sul proprio settore giovanile e formare in casa i campioni di domani. Non è semplice, ma molte squadre hanno deciso di adottare questa strategia, con grandissimi risultati. Che sia questo il futuro della Juventus?