Juventus-Frosinone, al via la vendita dei biglietti per il match

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla vendita dei biglietti in vista della partita con il Frosinone . Ecco il comunicato: "L'ultima partita del mese di febbraio la Juventus la giocherà all'Allianz Stadium. Domenica 25, alle ore 12:30, i bianconeri ospiteranno tra le mura amiche il Frosinone e il match sarà valido per la 26ª giornata di Serie A.

QUANDO INIZIA LA VENDITA LIBERA PER JUVE-FROSINONE Proseguono le fasi di vendita dei biglietti per la sfida contro i ciociari. A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 gennaio è iniziata la vendita libera. Si ricorda che sarà vietato l’acquisto del tagliando ai residenti nella regione Lazio non in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto. Il settore dedicato alla tifoseria ospite è disponibile a partire dall'inizio della vendita libera – vale a dire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 gennaio – e l’acquisto sarà consentito ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della squadra ospite.