Juventus, previsto il sold-out allo Stadium per la sfida con il Frosinone

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla gara con il Frosinone . Ecco il comunicato: "In occasione del match tra Juventus e Frosinone, in programma domenica 25 febbraio 2024 alle ore 12:30, l'Allianz Stadium sarà sold out. A distanza di poche settimane dall'ultima volta, la nostra casa sarà nuovamente tutta esaurita.

Si tratta di un'altra grande risposta da parte dei tifosi bianconeri che popoleranno le tribune dell'Allianz Stadium per sostenere la squadra nell'ultimo match casalingo del mese di febbraio, quello contro i ciociari. Si ricorda che la vendita rimane aperta per gli abbonati "full" che intendono mettere in vendita il loro posto per questa partita.