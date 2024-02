Juventus-Frosinone: quando Del Piero fece 200 gol in bianconero

La squadra bianconera scenderà in campo domenica a pranzo contro i ciociari nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A

Cristiano Passa Redattore 23 febbraio 2024 (modifica il 23 febbraio 2024 | 16:01)

La Juventus scenderà in campo domenica a pranzo contro il Frosinone nella partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà di tornare alla vittoria dopo i passi falsi delle ultime partite, che hanno portato a Torino solamente 2 punti in quattro uscite. Un trend da migliorare subito, a partire da domenica, quando il tecnico toscano potrebbe anche varare un cambio di modulo.

La partita contro i ciociari però non è una sfida come le altre. Contro i gialloblu infatti l'ex giocatore e Capitano della Juventus AlessandroDelPiero raggiunse, nel 2006, le 200 reti con la maglia bianconera. Un numero destinato a salire negli anni seguenti, ma che ha fissato un grande traguardo per il numero 10.

"2006. 28 ottobre.

Quello Juve-Frosinone non è solo ricordato come il primo match disputato fra le due squadre. E nemmeno per il palcoscenico, inconsueto, in cui si è disputato, vale a dire la serie cadetta.

Quello Juve-Frosinone viene ricordato perchè, al minuto numero 73, la rete decisiva porta la firma di Alessandro Del Piero, e non è certo un gol come gli altri.

Il tap-in vincente di Pinturicchio, dopo il palo colpito da Nedved e la carambola su Trezeguet, ha infatti un sapore speciale.

Si tratta del gol numero 200 messo a segno da Alessandro in maglia bianconera."

