Sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A che prenderà il via venerdì

La Juventus scenderà in campo domenica alle 12:30 contro il Frosinone, nella partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro partite, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di tornare alla vittoria per non vedere aumentare ancora il distacco dall'inter prima, e soprattutto per tenere dietro il Milan terzo.