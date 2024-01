Juventus-Frosinone, dove vedere la sfida dei quarti di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco il comunicato: "Tutto pronto per la sfida dei quarti di finale tra Juventus e Frosinone , in programma giovedì 11 gennaio alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri, reduci dal largo successo per 6-1 conquistato contro la Salernitana nel turno precedente, vanno a caccia dell'accesso alla semifinale: per riuscirci bisognerà battere la squadra allenata da Eusebio Di Francesco - affrontata in Serie A soltanto due settimane fa, piegata nel finale grazie a un super gol di testa di Dusan Vlahovic.

JUVENTUS-FROSINONE: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Canale 5 e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity. Sul nostro sito troverete la cronaca in diretta del match e il racconto al fischio finale della partita, con sintesi, tabellino e le interviste ai protagonisti bianconeri".