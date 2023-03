Juventus-Friburgo: le statistiche post partita

La squadra bianconera ha vinto la partita di andata contro la squadra tedesca tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Friburgo valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno evidenziato le statistiche relative al match.

"La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le 11 gare casalinghe giocate nella moderna Europa League, grazie a quattro successi e sette pareggi; ha vinto le ultime tre gare contro avversarie tedesche in competizioni europee, tanti successi quanti nelle 12 precedenti.

Il Friburgo non ha vinto in tre gare consecutive in una stagione in competizioni europee per la prima volta da novembre 2013 (quattro). Ángel Di María (7 gol, 3 assist) è uno dei tre centrocampisti dei top-5 campionati europei in doppia cifra tra gol e assist in tutte le competizioni nel 2023, assieme a van den Boomen (10) e Bruno Fernandes (12); il Fideo ha segnato in due presenze consecutive in competizioni europee per la prima volta da ottobre 2018, con il Paris Saint-Germain.

Dal suo esordio in Europa League nel 2018/19, Filip Kostic è uno dei due giocatori in doppia cifra di assist nella competizione, insieme a Bruno Fernandes (11). La Juventus ha effettuato almeno 20 conclusioni in una gara ad eliminazione diretta in competizioni europee per la quarta volta dall'inizio dello scorso decennio, la prima da Juventus-Porto in Champions League esattamente due anni fa (il 9 marzo 2021).

La Juve inoltre non ha subito neanche un tiro in un primo tempo di una gara in competizioni europee per la prima volta dal 7 novembre 2012, in UEFA Champions League contro il Nordsjælland. Questa è stata la gara in cui il Friburgo ha effettuato meno conclusioni in stagione considerando tutte le competizioni (1). Alex Sandro ha vinto il suo 200° incontro con la Juventus, considerando tutte le competizioni." (Juventus.com)