Juventus-Friburgo: le statistiche post match della partita

"La Juventus giocherá il suo decimo quarto di finale in una competizione europea in questo secolo: dal 2000 in poi é l'italiana che piú volte ha raggiunto questa fase. Da quando è arrivato alla Juventus Dusan Vlahovic ha segnato 20 gol in tutte le competizioni, almeno 11 in più di ogni suo compagno di squadra nel periodo (secondi Moise Kean e Adrien Rabiot a quota nove). Dalla stagione 2019/20 Dusan ha segnato 14 gol su rigore in tutte le competizioni, tra i giocatori di Serie A solo Lorenzo Insigne (17), Domenico Berardi (17) e Ciro Immobile (19) ne hanno realizzati di più. La Juventus ha superato una fase ad eliminazione diretta nelle competizioni europee senza subire gol sia all’andata che al ritorno daila sfida contro il Barcellona ai quarti di finale di Champions League nel 2016/17 (sempre con Massimiliano Allegri in panchina). Da ottobre 2020 Federico Chiesa ha segnato sette gol nelle competizioni europee con la maglia della Juventus, coi bianconeri solo Álvaro Morata ne ha realizzati di più nel periodo (otto). Fede è tornato a segnare in una competizione europea 499 giorni dopo l’ultima rete (contro lo Zenit St. Pietroburgo in Champions League). La Juventus ha superato gli ottavi di finale di una competizione europea per la prima volta dal 2018/19 (in Champions League). Tra le squadre di Serie A, solo la Roma (23) ha colpito più legni della Juventus (20) in questa stagione in tutte le competizioni. La Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League in 10 doppi confronti. Il Friburgo ha perso due partite consecutive nelle competizioni europee per la prima volta; ha ricevuto un cartellino rosso in una partita di una competizione europea per la prima volta dal novembre 2013 (Karim Guédé contro l’Estoril Praia)." (Juventus.com)