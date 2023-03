Juventus-Friburgo: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro quella tedesca nella partita valida per l'andata degli ottavi di Europa League

La Juventus sta per scendere in campo contro il Friburgo nell' andata degli ottavi di finale di Europa League . Dopo aver eliminato il Nantes nel turno precedente, i bianconeri sono attesi ora dalla doppia sfida contro i tedeschi, che vedrà consumare questa sera il primo atto tra le mura amiche dell' Allianz Stadium .

Massimiliano Allegri ha quasi tutta la squadra a disposizione, eccezion fatta per De Sciglio, Milik, Kaio Jorge e Paul Pogba, che non è stato inserito nella lista dei convocati per motivi disciplinari: il Polpo è infatti arrivato tardi al campo di allenamento, ed è stato per questo punito da Massimiliano Allegri.