Juventus-Friburgo: i convocati di Massimiliano Allegri

La squadra bianconera scenderà in campo questa sera contro il Friburgo nella partita valevole per gli ottavi di finale di Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Friburgo nella partita valevole per l'andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. La squadra di Massimiliano Allegri potrà contare sull'Allianz Stadium tutto esaurito, che spingerà la squadra alla conquista della vittoria, che servirebbe per andare in Germania la settimana prossima in vantaggio.