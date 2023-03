Juventus-Friburgo 1-0: bianconeri trascinati ancora una volta da Di Maria

Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano, fin quando El Fideo illumina per Rabiot , che davanti al portiere spara sul numero uno tedesco. La Juventus, padrona del campo, continua a creare, impegnando Flekken su calcio di punizione con Cuadrado poco dopo. Di Maria, ispirato, da calcio d'angolo disegna una splendida traiettoria che Bremer , di testa, non riesce a tramutare in rete. Sul finire di tempo, Madama spinge ancora con Cuadrado, che tira ed impensierisce Flekken, sula respinta Vlahovic ribatte di testa, ma non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa pronti-via e la Juventus passa in vantaggio meritatamente; Kostic, in ombra nei primi 45', serve Di Maria, che di testa, non la specialità della casa, sigla il vantaggio, confermando i segnali positivi del primo tempo. Il Friburgo però non ci sta e pareggia subito, con un gol in mischia di Holer, ma, dopo un rewiew del VAR, l'arbitro annulla per tocco di mano. I tedeschi si rendono ancora pericolosi con Grifo su punizione, ma la conclusione termina alta e non succede più nulla da lì alla fine. La Vecchia Signora, con questa vittoria mette un mattoncino importante in vista della gara di ritorno da disputare tra una settimana.