Juventus, il Friburgo vince 1-0 contro l’Hoffeneim grazie al gol di Doan

Tuttavia, la volontà di cambiare questo il più rapidamente possibile era evidente nella gente di Kraichgau. Ci sono voluti esattamente dieci secondi prima che Ihlas Bebou mancasse di pochi centimetri il gol di Mark Flekken. I padroni di casa, che hanno saputo sfruttare direttamente la prima occasione, si sono presentati in modo molto più efficace. Il cross di Vincenzo Grifo su Michael Gregoritsch ha già suscitato molto scalpore nella squadra difensiva del TSG, e poi l'ex Friburgo Oliver Baumann non ha avuto alcuna possibilità contro il successivo tiro da undici metri di Maximilian Eggestein nella porta dell'Hoffenheim (5 '). È stato il primo gol stagionale del laborioso centrocampista. Lo staff tecnico del Friburgo ha apportato tre modifiche all'undici titolare dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus in UEFA Europa League. Michael Gregoritsch (per Roland Sallai), Ritsu Doan (per Kiliann Sildillia) e Manuel Gulde (per il malato Philipp Lienhart) sono entrati a far parte della squadra. Lo Sport-Club ha iniziato con una difesa a quattro invece che a tre, davanti Lucas Höler ha sostenuto Michael Gregoritsch al centro dell'attacco. Wooyeong Jeong è tornato in squadra dopo essersi ripreso dalla malattia. Nelle prime fasi, il sudcoreano ha visto dalla panchina come gli ospiti non fossero scioccati dal gol iniziale. In particolare, i due attaccanti Munas Dabbur e Ihlas Bebou si sono presentati con grande entusiasmo ai 33.500 spettatori dello stadio Europa-Park. Dabbur sfiorava il gol del pareggio dopo 20 minuti, ma fortunatamente Nicolas Höfler è rimasto cauto dopo un errore di stecca e ha rimediato alla situazione. Nove minuti più tardi, Matthias Ginter para su cross acuto di Dabbur. Mancano grandi opportunità Nel corso del primo tempo, Christian Streich ha continuato a condurre a disagio sulla linea e ha spinto i suoi giocatori nella giusta posizione. “Siamo in una fase in cui lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo. Non è facile per noi", ha detto l'allenatore SC dopo la partita.

Anche se la palla è rimasta nelle file del Friburgo per molto più tempo, non ci sono state grandi possibilità. Ritsu Doan ci ha riprovato poco prima dell'intervallo su cross di Christian Günter, ma questo ha mancato di un buon metro (42°) il gol degli ospiti. All'intervallo è rimasto 1-0. Matarazzo si è affidato anche a un centrocampista molto giovane dopo l'intervallo: accanto al 22enne Finn Ole Becker, il 21enne Angelo Stiller ha fatto da controparte a Eggestein (26) e Höfler, che ha compiuto 33 anni giovedì. Al 49', Stiller si è mosso più come un marcatore derubato quando si è rivolto a Flekken dalla linea sedici e ha segnato per l'1-1. Gregoritsch ha perso la rapida occasione per tornare in vantaggio da posizione defilata poco dopo su passaggio di Grifo (55°). L'Hoffenheim sta bene Alla decima giornata, il TSG dell'Hoffenheim non aveva subito gol in Bundesliga per l'ultima volta - in questa domenica, tuttavia, la squadra difensiva attorno a Olli Baumann non ha mostrato segni di incertezza. Non è stato fino al 71 'prima che Höler segnasse il primo gol degno di nota del Friburgo nella ripresa su cross di Günter su punizione. “Hoffenheim ha accettato la lotta. Non siamo stati puliti nel gioco dei passaggi. Molte azioni sono state interrotte sul nascere perché l'Hoffenheim era molto presente", ha detto Christian Streich dopo la partita. In una fase finale frenetica, il difensore del TSG Ozan Kabak, che ha visto un cartellino giallo per un fallo su Grifo poco dopo l'intervallo, ha visto il cartellino del semaforo dopo 84 minuti per aver respinto la palla. "Dal punto di vista dell'Hoffenheim devi dire: questa partita dovrebbe finire in parità e poi il risultato sarà corretto. Ma siamo riusciti a creare un'altra buona azione e al momento abbiamo un po' di fortuna dalla nostra parte", ha continuato Streich. La squadra di allenatori del Friburgo ha inserito Noah Weißhaupt dopo 65 minuti: un vero colpo di fortuna. All'89' il nostrano si fa coraggio sulla sinistra, inizia a dribblare e serve con precisione millimetrica al centro Doan, che in caduta libera segna il 2-1. La tensione nello stadio Europa-Park è esplosa in un'assordante celebrazione del gol. È diventato più rumoroso solo quando Harm Osmers ha concluso la partita dopo cinque minuti di recupero e alcuni momenti pericolosi nell'area di rigore dell'SC. Con questa vittoria, i Breisgauers hanno 45 punti dopo 24 giornate e possono guardare con entusiasmo al ritorno degli ottavi di finale contro la Juventus Torino in UEFA Europa League. Il prossimo test del timpano per tutti i tifosi dell'SC allo stadio Europa-Park potrebbe essere già giovedì (18:45)".