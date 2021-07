Juventus – Visite mediche con l’Hellas Verona per Frabotta

Il terzino della Juventus Gianluca Frabotta si trasferirà in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona.

La caldissima estate di Gianluca Frabotta si avvia verso una conclusione. Come riportato da Gianluca di Marzio, l'esterno bianconero è vicinissimo all'Hellas Verona. Oggi pomeriggio sono previste le visite mediche. Il classe 1999 si traferirà a Verona in prestito con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane il giovane esterno bianconero era stato accostato più volte a Genoa e Atalanta. In particolare la Dea era sembrata vicinissima al suo acquisto, ritenuto in un primo momento il giocatore ideale per il ruolo di vice-Gosens. Poi però alcuni problemi economici tra i due club hanno fatto saltare l'accordo. Sembra infatti che una clausola presente nel contratto del calciatore avrebbe costretto la Juventus a pagare una somma in denaro al Bologna, la squadra da cui i bianconeri hanno acquistato Frabotta, in caso di un trasferimento a titolo definitivo. Per questo alla fine i nerazzurri hanno virato su Giuseppe Pezzella, in arrivo dal Parma.