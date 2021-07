Juventus – Tutti vogliono Frabotta, spunta una nuova pretendente

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che un'altra squadra di Serie A sia interessata al cartellino dell'esterno della Juventus Frabotta.

Continua l'estate di fuoco di Gianluca Frabotta: l'esterno della Juventus è al centro di una vera e propria asta, con diverse squadre di Serie A interessate al suo cartellino. Fino a pochi giorni fa il classe 1999 sembrava vicinissimo all'Atalanta, individuato come il giocatore ideale per ricoprire il ruolo di vice Robin Gosens. Sembrava tutto fatto, e invece l'accordo tra le due parti è clamoroso saltato. La Dea non si è persa d'animo e ha trovato subito il suo sostituto, Giuseppe Pezzella del Parma. L'esterno bianconero non sembra però destinato a rimanere a Torino, visto che altre due squadre sono sulle sue tracce.