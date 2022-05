Juventus for Special, successo nel torneo DPCS Piemonte

Il sito della Juventus ha pubblicato il report dei risultati della Juventus For Special, che ha vinto l'ultima gara.

redazionejuvenews

Prosegue la stagione piena di successi per la Juventus. A parte la prima squadra, che ha chiuso l'annata senza trofei, tutte le altre rappresentative della Vecchia Signora, hanno fatto registrare ottimi risultati. Infatti la Juventus Women ha vinto Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, mentre l'U19 ha raggiunto le semifinali della Youth League e dei playoff in Coppa Italia ed infine l'U23 è arrivato fino ai quarti dei playoff di Serie C. Il club bianconero, attraverso un comunicato, ha pubblicato il report del trionfo della Juventus For Special.

Ecco la nota: "Le soddisfazioni per il grande gruppo Juventus for Special arrivano (anche) dal campo. Sabato scorso sono terminate le fasi del torneo DPCS Piemonte (che coinvolge anche squadre liguri): vittoria della squadra Juventus for Special nel primo livello, quinto posto per il secondo livello e secondo posto per la squadra di terzo livello.

Una grande felicità non solo per la vittoria sul campo, ma anche e soprattutto per il fatto che quest'anno gli atleti, sul campo, sono tornati a giocare, divertirsi, sorridere ed essere felici dopo il lungo stop forzato dovuto alla pandemia. Per la squadra di primo livello la stagione non è finita: ad attenderli ci sono le fasi della finale nazionale Centro-Nord che si svolgeranno presso il Centro Sportivo di “Novarello” il prossimo 17 e 18 giugno. Forza ragazzi!".