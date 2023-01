Juventus, il focus sulla Cremonese: da Zanimachhia a Valeri

La Juventus, attraverso un comunicato, ha studiato ai raggi X la Cremonese, prossimo avversario in campionato nel match di domani.

redazionejuvenews

La Juventusha pubblicato un approfondimento sulla Cremonese, avversario di domani in campionato. Ecco la nota: "Tornata in Serie A in questa stagione, la Cremonese arriva alla partita contro la Juventus con 7 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi e otto sconfitte.

La squadra grigiorossa è l’unica formazione del campionato italiano a non aver ancora vinto un match. Quella contro i bianconeri sarà la 250° gara del club lombardo in A, che fin qui ha registrato 43 vittorie, 79 pareggi e 127 sconfitte. 11 GOL IN SERIE A Con 11 reti, la Cremonese ha il secondo attacco meno prolifico della Serie A: peggio ha fatto solo la Sampdoria con 6. Il miglior marcatore della squadra è il nigeriano David Okereke, ex Venezia, a segno tre volte. Seguono a ruota Ciofani e Dessers con due e Pickel, Sernicola, Valeri e Bianchetti, tutti a quota uno.

Okereke è anche l’unico giocatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini ad esser sceso in campo in tutte e 15 le giornate del massimo torneo nazionale. I NUMERI DEI GRIGIOROSSI Cristian Buonaiuto (19) e Luca Zanimacchia (18) sono i due giocatori che hanno effettuato il maggior numero di tiri in questo campionato senza segnare. Zanimacchia (nella foto qui sotto) ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus: era il 29 luglio 2020, nella trasferta di Cagliari con Maurizio Sarri in panchina. Emanuel Aiwu è il giocatore che ha vinto il maggior numero di contrasti (26) nel campionato di Serie A in corso: classe 2000, difensore austriaco di origine nigeriana, è arrivato la scorsa estate dal Rapid Vienna".