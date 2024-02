Juventus, il focus sulla squadra dell’Udinese in vista di domani

L’Udinese è la squadra con il possesso palla medio più basso di questa Serie A (39.7%), mentre la Juventus (46.6%) è quella con la percentuale più bassa tra le squadre della parte alta della classifica. L’Udinese è tra le squadre meno ricorso al gioco sulle fasce: con 217 cross su azione, solo Frosinone (195) e Bologna (205) hanno fatto peggio; la Juventus, invece, ha segnato 11 reti a seguito di cross dalle corsie laterali, meno solo dell’Inter (12) in questa Serie A. La Juventus è l’unica squadra a non aver subito alcun rigore a sfavore in questo campionato, mentre l’Udinese ne ha fronteggiati sette, meno solo della Salernitana (otto). Nessuna squadra ha segnato più gol con i difensori rispetto alla Juventus in questa Serie A (otto, al pari del Milan), mentre l’Udinese ne ha ricavato solo uno dalla retroguardia, più soltanto dell’Empoli. JUVE-UDINESE: LE CURIOSITÀ TRA I POSSIBILI PROTAGONISTI DEI NOSTRI AVVERSARI L’unico ex di questa sfida salterà il match per squalifica: Roberto Pereyra – per lui due stagioni alla Juventus (2014/15 e 2015/16) con 48 presenze e quattro gol in Serie A. L’Udinese non ha vinto alcuna delle quattro sfide disputate senza Roberto Pereyra in questo campionato, partite in cui la media gol dei bianconeri passa da 1.1 a 0.5. Dopo aver segnato quattro gol nel mese di dicembre, Lorenzo Lucca è rimasto senza segnare nelle cinque presenze arrivate nel 2024 in Serie A; in generale, l’attaccante dei friulani ha segnato sei gol in questo torneo, di cui solo uno in trasferta (a Monza il 29 ottobre scorso). Florian Thauvin ha segnato quattro gol in questo campionato, di cui due nelle ultime quattro presenze; con anche un assist all’attivo, il francese ha preso parte in totale a cinque gol in 21 presenze finora, mentre nello scorso torneo non aveva contribuito ad alcuna rete in 16 partite giocate. La prossima sarà la presenza numero 200 di Walace nei maggiori cinque campionati europei; tra i centrocampisti di queste competizioni, solo Pierre Lees-Melou del Bresta (190) recupera più palloni del mediano dell’Udinese (178) in questa stagione.