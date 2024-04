Juventus, il focus sul Torino in vista del derby: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul Torino. Ecco il comunicato: "Sabato alle ore 18:00 andrà in scena il Derby della Mole numero 158 in Serie A. Una sfida diversa da tutte le altre, che metterà a confronto la Juventus di Massimiliano Allegri con il Torino di Ivan Juric, 9° in classifica a 44 punti e in lotta per una posizione europea. Avviciniamoci alla stracittadina con i numeri relativi alla squadra granata! STATISTICHE GENERALI Il Torino ha perso cinque delle ultime sette partite contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A nelle prime tre posizioni (2V); l’ultima volta che, invece, ha sfidato la Juventus nei primi tre posti in classifica in campionato risale al 3 aprile 2021, pareggiando 2-2 in casa. Il Torino ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in casa in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2023/24 (10 anche Inter e Bologna) – inoltre i granata non sono mai arrivati a 11 clean sheet interne in una singola stagione di Serie A –. Il Torino non ha segnato in tre delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (2V, 2N,1P), tante volte quante nelle precedenti 10 (5V, 4N, 1P). Il Torino è l’unica squadra di questo campionato che non ha subito nemmeno un gol su punizione, sia diretta che indiretta. Il Torino ha subito il 24% dei gol nel primo tempo in questo campionato (7/29), meno di ogni altra squadra in questa Serie A – nei maggiori cinque campionati europei, l’unica altra squadra con una percentuale così bassa è il Nantes (11/45) –. Il Torino è ultimo per attacchi diretti in questo campionato (26), ma da queste situazioni ha segnato un gol come la Juventus (50). FOCUS AVVERSARI Duvan Zapata ha realizzato sei gol in 16 sfide contro la Juventus: da quando il colombiano gioca nel massimo campionato (2013/14), nessun giocatore è andato a segno più volte di lui contro i bianconeri (sei anche Giovanni Simeone); inoltre, nel 2024, escludendo i calci di rigore, solamente Dusan Vlahovic (otto) ha segnato di più del colombiano (sette) in Serie A. Nei maggiori cinque tornei europei 2023/24, solo Harry Kane (otto) ha realizzato più gol di testa di Duvan Zapata (sette) – in particolare, dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2013/14) il colombiano è il giocatore che ha realizzato più gol con questo fondamentale nella competizione (31) –. Duvan Zapata è uno dei tre giocatori stranieri, insieme a Giovanni Simeone e Hernan Crespo, ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in un singolo torneo di massima serie con quattro maglie diverse (Atalanta, Sampdoria, Torino e Udinese) – contando anche gli italiani hanno fatto meglio solo Alberto Gilardino (sei) ed Enrico Chiesa (cinque) –. Solo contro Atalanta e Sassuolo (quattro) Antonio Sanabria ha segnato più gol che contro la Juventus in Serie A: tre reti, inclusa la sua unica doppietta in maglia granata nella competizione (03/04/2021). Alessandro Buongiorno è il giocatore che ha intercettato più palloni (56) nel corso di questo campionato. Vanja Milinkovic-Savic, con 15 gare con la porta inviolata nel campionato in corso, è il portiere del Torino che ha registrato il maggior numero di clean sheet in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Inoltre, solo Yann Sommer ha tenuto la porta inviolata più volte (17) dell’estremo difensore granata in questo campionato (segue Wojciech Szczesny a 13). Nessun giocatore conta più assist al termine di un movimento palla al piede rispetto a Raoul Bellanova (quattro, come Rafael Leao e Henrikh Mkhitaryan) in questa Serie A. Inoltre, tra i difensori di questo campionato, solo Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco (39) hanno creato più occasioni su azione rispetto all’esterno granata (38). Nikola Vlasic non segna in casa in Serie A dallo scorso 7 gennaio contro il Napoli; da allora nessun gol e nessun assist in cinque partite interne nel massimo campionato".