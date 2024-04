Juventus, il focus sulla storia della Lazio in Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con la Lazio. Ecco il comunicato: "La Lazio ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 2018/19; i biancolesti hanno registrato ben sei clean sheet nelle ultime sette sfide in semifinale nel torneo, non subendo gol in alcuna delle ultime quattro. La Lazio ha vinto le ultime due partite giocate in Coppa Italia (entrambe 1-0 vs Genoa e Roma) e potrebbe conquistare tre successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2019 e gennaio 2020 (in quel caso tre successi vs Milan, Atalanta e Cremonese, mantenendo sempre la porta inviolata). La Lazio ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Coppa Italia e non ha mai subito cinque sconfitte fuori casa di fila nella sua storia nel torneo. La Lazio ha pareggiato soltanto una delle ultime 26 trasferte (12V, 13P) disputate in tutte le competizioni: quella di campionato contro l’Hellas Verona (1-1) lo scorso 9 dicembre, dopo avere chiuso in parità tre delle cinque precedenti (2V). La Lazio ha tenuto la porta inviolata nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus, dopo avere subito gol nelle precedenti 32 sfide in tutte le competizioni contro i bianconeri e non resta senza incassare reti per due match di fila contro i piemontesi in tutte le competizioni dal periodo maggio 2003 - marzo 2004 (tre clean sheet in quel caso). A partire dagli ottavi di finale di questa Coppa Italia, soltanto l’Inter (due) ha subito meno tiri nello specchio rispetto alla Lazio (quattro, al pari della Cremonese) - cinque invece la Juventus. IL CAMMINO DEI LAZIALI IN COPPA Il 5 dicembre 2023 è sufficiente un gol di Guendouzi al 5' per avere la meglio del Genoa, agli ottavi di finale. Nei quarti, sfida sentitissima: nientemeno che il Derby di Roma. Ancora uno a zero, con Lazio avanti al 51' con rigore di Zaccagni. Finale teso, con ben tre espulsi dopo il 90': Pedro per i biancocelesti, Azmoun e Mancini per la Roma".