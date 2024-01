Juventus, il focus sull’Empoli: da Cambiaghi a Gyasi

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prossima partita con l'Empoli, parlando dei toscani.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'Empoli. Ecco il comunicato: "Si avvicina la sfida di sabato 27 gennaio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium tra Juventus e Empoli - una partita non semplice per i bianconeri contro un avversario a caccia di punti fondamentali per inseguire la salvezza, in un girone di ritorno in cui, come ricordato più volte da Mister Allegri, è sempre più difficile conquistare le vittorie. Di seguito alcuni dati sul momento di forma dei nostri avversari, con focus in particolare sui giocatori della squadra toscana: Nessuna squadra ha subito più gol dell’Empoli da fuori area nel torneo in corso (sei, come Frosinone, Milan e Udinese); in percentuale, però, è la Juventus la compagine che ne ha incassati di più dalla distanza in questa Serie A: il 42%, ovvero cinque sui 12 in totale. L’Empoli è, col Monza, soltanto una delle due squadre ad avere mandato in gol giocatori di meno nazionalità differenti in questo campionato: quattro.

L’Empoli è la squadra che ha subito più gol su contropiede diretto in questo torneo: quattro; di contro, la Juventus è una delle sei formazioni a non averne ancora incassati da questa situazione di gioco nella Serie A 2023/24. FOCUS SU... DATI E CURIOSITÀ SUI GIOCATORI DELL'EMPOLI Francesco Caputo ha segnato ben cinque gol in Serie A contro la Juventus, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro SPAL e Bologna); inoltre i bianconeri sono la formazione contro cui Francesco Caputo ha preso parte a più reti nella massima serie (anche due assist). L’ultima marcatura multipla firmata dall’attaccante dell’Empoli nel torneo è arrivata proprio contro i bianconeri, lo scorso maggio (doppietta). La prossima sarà la 50a partita di Nicolò Cambiaghi con l’Empoli in tutte le competizioni. L’attaccante dell’Empoli è il giocatore che ha effettuato più conclusioni (43) senza avere ancora segnato nei 10 maggiori campionati europei in corso; più nel dettaglio, è anche il calciatore con più palloni giocati in area avversaria (70) senza essere andato a bersaglio in Serie A. Szymon Zurkowski ha esordito in Serie A proprio contro la Juventus, con la maglia della Fiorentina, nel match terminato a reti inviolate, il 14 settembre 2019; ai bianconeri ha rifilato un gol, al Castellani, nel febbraio 2022. Szymon Zurkowski ha segnato quattro gol negli ultimi due incontri di campionato – tanti quanti nelle precedenti 36 partite con le maglie di Spezia, Fiorentina ed Empoli – il polacco potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta in Serie A. Szymon Zurkowski ha segnato tutti gli ultimi quattro gol dell’Empoli; l’ultimo giocatore ad avere realizzato almeno cinque gol di fila della per i toscani in Serie A è stato Tommaso Rocchi: sei tra gennaio e febbraio 2004.

Francesco Caputo ha realizzato 24 gol finora in Serie A con l’Empoli e potrebbe eguagliare Francesco Tavano (25) come secondo migliore marcatore dei toscani nel massimo campionato (primo Massimo Maccarone a quota 28). Quattro delle ultime sei reti messe a segno da Emmanuel Gyasi in Serie A sono arrivate in trasferta, comprese le due più recenti, contro Atalanta e Fiorentina; tuttavia, l’attaccante dell’Empoli (un gol contro la Juventus nel settembre 2021) non trova la rete dallo scorso 23 ottobre contro la Fiorentina (da allora, 11 match senza gol). Entrambe le reti realizzate da Sebastiano Luperto in Serie A, sono arrivate a seguito di calcio d’angolo e contro squadre piemontesi: contro il Torino, nel gennaio 2023, e contro la Juventus, lo scorso maggio; tuttavia, entrambe sono state segnate al Castellani. Sebastiano Luperto è soltanto uno dei due giocatori di movimento ad avere disputato tutti i 1890 minuti a disposizione in questo campionato (l’altro è Nehuén Pérez). Alberto Grassi conta ben 35 intercetti: record tra i centrocampisti di questo campionato e quasi il doppio rispetto al migliore pari ruolo della Juventus (18 Adrien Rabiot). Due dei quattro giocatori ad avere preso parte a più conclusioni, senza avere ancora né segnato né fornito un assist, vestono la maglia dell’Empoli: Youssef Maleh (26) e Razvan Marin (31), alle spalle soltanto di Matteo Prati e Frank Anguissa (entrambi 34). L’attaccante dell’Empoli, Alberto Cerri, ha vestito i colori della Juventus senza però mai esordire in bianconero nel massimo campionato".

