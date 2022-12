Juventus: fissate le date per due amichevoli

La squadra bianconera scenderà in campo per due amichevoli in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa la ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, quando i bianconeri scenderanno in campo contro la Cremonese. La squadra di Massimiliano Allegri si sta allenando allo JTC per preparare la seconda parte della stagione, ancora a ranghi ridotti per gli impegni al Mondiale dei giocatori in rosa.

Mentre aspettano gli ultimi giocatori, i bianconeri hanno reso note le date di due amichevoli, entrambe in programma all’Allianz Stadium, che faranno seguito a quella contro l’Arsenal, vinta sabato sera a Londra per 0-2.

“I bianconeri sono attesi nei prossimi giorni da due ulteriori test, dopo quello vittorioso contro l’Arsenal di sabato 17 dicembre. Amichevoli che serviranno per mettere ulteriori minuti nelle gambe e in entrambi i casi la Juventus sarà la squadra ospitante. Le avversarie? I croati del Rijeka e la formazione belga dello Standard Liegi. Queste le due sfide che attenderanno la squadra di Massimiliano Allegri: la prima, contro il Rijeka, si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium giovedì 22 dicembre alle ore 14:00, la seconda, contro lo Standard Liegi, andrà in scena venerdì 30 dicembre alle ore 14:30, sempre all'Allianz che in questa specifica occasione aprirà le proprie porte ai tifosi bianconeri. Due ulteriori gare per arrivare pronti al 4 gennaio, giorno in cui riprenderà il campionato e la Juventus affronterà in trasferta la Cremonese alle ore 18:30.

RECAP

Juventus - Rijeka 22 dicembre 2022, ore 14:00 Allianz Stadium (porte chiuse)

Juventus - Standard Liegi 30 dicembre, ore 14:30 Allianz Stadium (porte aperte).” (Juventus.com)