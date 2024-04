Juventus, cambia l’addetto al VAR per la partita con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita di questa sera con la Fiorentina. Ecco il comunicato sul cambio dell'addetto al VAR: "Cambia l'arbitro designato come VAR per Juventus-Fiorentina, in programma domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45, all'Allianz Stadium. L'Aia, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che Gianluca Aureliano – inizialmente designato come VAR in occasione del match tra bianconeri e viola e come AVAR per Udinese-Inter di lunedì 8 aprile alle ore 20:45 – sarà sostituito rispettivamente da Aleandro Di Paolo e da Rosario Abisso. Ecco chi dirigerà, dunque, l'incontro: ARBITRO -> La Penna; ASSISTENTI -> Colarossi - Lo Cicero; IV UFFICIALE -> Feliciani; VAR -> Di Paolo; AVAR -> Dionisi".