Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo per la dodicesima giornata del campionato italiano, l'ultima prima della sosta per le Nazionali

redazionejuvenews

La Juventus ha archiviato con la vittoria di martedì la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, conquistata grazie ai tre punti ottenuti contro lo Zenit, che hanno consentito ai bianconeri di conquistare quattro vittorie su quattro partite nel girone. Ora la squadra di Massimiliano Allegri dovrà giocarsi il primo posto con il Chelsea, di cui sarà ospite nella prossima partita in programma a Stanford Bridge. Prima di questo però, la squadra bianconera è chiamata a rialzare la testa in campionato, dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro il Sassuolo e il Verona: questo pomeriggio la Juventus ospiterà la Fiorentina tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, per cercare una vittoria che non comprometterebbe ancora di più la classifica, e che manderebbe i bianconeri alla sosta con il morale alto.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno questo pomeriggio di Moise Kean e di Mattia De Sciglio, ancora alle prese con i loro infortuni, ai quali si è aggiunto proprio in mattinata Wojciech Szczesny: il portiere polacco ha accusato una contusione al costato e salterà la partita, con Perin pronto a prendere il suo posto. Davanti al portiereitaliano la Lina di difesa a quattro sarà formata da Danilo e AlexSandro sulle fasce, con DeLigt e Chiellini che faranno i centrali. A centrocampo Chiesa e Rabiot agiranno sulle fasce, con la porzione centrale di campo che sarà occupata da Locatelli e McKennie, autore di grandi prestazioni nelle ultime uscite. In avanti spazio alla coppia formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata, con il numero 10 e il numero 9 che vorranno continuare a segnare dopo essere entrambi andati a referto nella sfida di Champions League di martedì.

JUVENTUS (442): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala

FIORENTINA (433): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara