Juventus-Fiorentina: designato l’arbitro della sfida

Designati i direttori di gara per la prossima giornata di campionato, l'ultima prima della sosta per le Nazionali

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro lo Zenit, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri, con il 4-2 di ieri sera, hanno allontanato le critiche per le ultime partite di campionato, che li hanno visti perdere prima contro il Sassuolo e poi contro il Verona, portando a sedici i punti di ritardo dalla coppia di testa formata dal Milan e dal Napoli. Tanti punti, che la squadra bianconera cercherà di recuperare già a partire da sabato, quando per l'ultima giornata prima della sosta la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro la Fiorentina all'Allianz Stadium nella giornata di sabato.