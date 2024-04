La squadra bianconera scende in campo contro la viola nella partita valevole per la trentunesima giornata di Serie A

La Juventus ha vinto contro la Lazio nella partita valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia: i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic, ottenendo un vantaggio in vista della sfida di ritorno. La squadra ora cercherà di tornare alla vittoria anche in campionato, e lo farà cercano di superare la Fiorentina, ospite domenica sera allo Stadium. Attraverso il suo sito internet, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata. Ad arbitrare la sfida dei bianconeri sarà FedericoLaPenna, della sezione di Roma 1. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Lo Cicero, quarto uomo Feliciani. Al VAR agirà Aureliano, AVAR Dionisi. Di seguito le designazioni complete di giornata.