Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

La Juventus scende in campo contro la Fiorentina nella partita valevole per la Semifinale di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri partono dallo 0-1 dell’andata, arrivato nei minuti finali grazie ad un autogol di Venuti propiziato da un cross di Cuadrado.

Questa sera Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di molti uomini, soprattutto a centrocampo, che hanno obbligato il tecnico a precise e forzate scelte.

Davanti a Perin, fresco di rinnovo, la linea difensiva sarà formata da De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo agiranno Bernardeschi, Zakaria, Danilo e Rabiot, con la coppia d’attacco formata da Morata e Vlahovic.

JUVENTUS (442): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Morata, Vlahovic.

FIORENTINA (4231): Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira; Nico Gonzalez, Ikone, Saponara; Cabral