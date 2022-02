Castrovilli avverte: “Siamo pronti a sfidare la Juventus”

Dopo aver vinto contro l'Empoli la Juventus torna subito in campo ad allenarsi: prossima avversaria la Fiorentina

Non c'è tempo per riposare in casa Juventus, con la squadra di Massimiliano Allegri subito in campo per preparare la prossima partita. Prossima sfida che vedrà i bianconeri impegnati contro la Fiorentina, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco il report dell'allenamento odierno pubblicato dal club bianconero: "I bianconeri, dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro l’Empoli, sono tornati a Torino in serata e questa mattina si sono ritrovati al Training Center per focalizzarsi sul prossimo appuntamento: l’andata delle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa. La Juve ha iniziato, così, a preparare la prossima sfida, quella di Firenze contro la Fiorentina, in programma mercoledì 2 marzo con fischio d’inizio alle ore 21:00.