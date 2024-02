Juventus, tutti i numeri dei Fan Club bianconeri: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei Fan Club dei piemontesi.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui Fan Clubbianconeri. Ecco il comunicato: "Non è una novità: la passione per la Juventus non conosce confini, e non smette mai di crescere. Anche nella stagione in corso una ulteriore conferma arriva dai nostri Fan Club ufficiali, che sono letteralmente in tutto il mondo. Pensate: sono oltre 500 (539, per la precisione) i Club ufficiali bianconeri nel pianeta, in ben 54 paesi e la loro crescita è costante.

Il numero più grande è in italia: 409 i JOFC, la Lombardia, è la regione al primo posto con 48 Club, a pari merito con la Sicilia. Poi il Piemonte, con 40. In Europa, (totale: 59, un in più rispetto alla scorsa stagione), la Nazione più Juventina è la Svizzera (14), seguita da Germania (10) e Belgio (5). Ma si diceva, è un grande amore che si sviluppa in tutti i continenti: 71 gli Official Fan Club extra UE (uno in più sul 2022/23), con gli USA a guidare la graduatoria, con 17, a conferma di come l’amore degli States per la Juve stia continuando a crescere, frutto di una presenza costante nel Paese, per esempio con i Summer Tour degli ultimi anni.

Da segnalare anche la presenza di tre Club in Florida, un gradito ritorno. Aumento rilevante anche in Cina (quattro in più rispetto alla scorsa stagione) frutto di numerose attivazioni nel paese, basti pensare al Watch Party dello scorso settembre con Andrea Barzagli. In totale, l’Asia conta su 26 Fan Club bianconeri Da segnalare infine anche Australia e Indonesia, dove i tifosi bianconeri si possono ritrovare in 3 Official Fan Club ufficiali in ciascuna nazione. Insomma è il caso di dirlo: tutto il mondo tifa Juve!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.