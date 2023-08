Juventus: Facundo Gonzalez verso il prestito alla Sampdoria

Il giovane calciatore appena arrivato in bianconero è pronto a trasferirsi sotto la Lanterna per mettere minuti nelle gambe

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della Serie A, in programma domenica contro l'Udinese ad Udine. I bianconeri sperano di iniziare al meglio il campionato per non trovarsi, come negli ultimi anni, a rincorrere la testa della classifica fin da subito. Massimiliano Allegri ha a disposizione la squadra quasi al completo, al netto di alcuni acciacchi e di giocatori che dovrebbero lasciare Torino in questi ultimi giorni di mercato.

Tra di questi c'è il nome del terzino FacundoGonzalez, appena acquistato dalla Juventus dal Valencia per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Il giocatore ha bisogno di giocare e di ambientarsi in Italia, e per questo i bianconeri stanno chiudendo la trattativa con la Sampdoria per il prestito del calciatore uruguaiano.

Se prima sembrava esserci la Salernitana in vantaggio su tutti quanti, con il Pisa che osservava da lontano, i blucerchiati si sono inseriti nella trattativa facendo lo scatto finale e bruciando la concorrenza. Per il giocatore è pronto quindi un prestito annuale per andare a giocare con continuità, per poi tornare al meglio a Torino per giocarsi le sue carte.