Juventus, evento per la Junior Tim Cup: tutte le informazioni

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Nulla cambia senza azioni concrete. Ne abbiamo parlato il 21 marzo scorso, attraverso la campagna Never Again contro le discriminazioni razziali. Ne abbiamo parlato anche nel pomeriggio di ieri – martedì 16 aprile 2024 – in occasione dell'incontro organizzato nell'ambito della quattordicesima tappa del progetto Junior TIM Cup 2024, tenutosi all'Allianz Training Center di Vinovo. Giunta alla sua undicesima edizione, la Junior TIM Cup è la competizione di calcio a 7 organizzata dal CSI – il Centro Sportivo Italiano – e dalla Lega Serie A e riservata alle categorie Under 14 degli oratori nazionali. Una competizione che si gioca sul campo, ma soprattutto "in aula", con attività educative e incontri di riflessione rivolti alle tesserate e ai tesserati più giovani; l'incontro di ieri si è proprio inserito nell'ambito di un percorso volto alla sensibilizzazione attiva delle giovani generazioni sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione. Diversi gli spunti presentati e i temi toccati, tra cui: l'importanza del linguaggio utilizzato, la differenza tra sentire e ascoltare e le diverse tipologie di discriminazione. Tematiche che hanno reso l'incontro un vero e proprio dialogo tra le parti, moderato da due speaker d'eccezione: il capitano della Prima Squadra maschile, Danilo Luiz da Silva, e l'attaccante della Prima Squadra femminile, Lindsey Thomas. I due "Ambassadors" d'eccezione hanno partecipato attivamente all'incontro raccontando le proprie esperienze calcistiche e rispondendo alle tante domande della platea rappresentata da diversi atleti Under 14 del CSI e da una rappresentanza di alcune squadre del Settore Giovanile bianconero: Under 19 femminile e Under 17, Under 16 e Under 15 maschili".