Juventus, nuovo evento per i tifosi: tutte le novità sul Game Pack

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull'acquisto dei biglietti . Ecco il comunicato: "Tifosi bianconeri, annuncio speciale per tutti voi. A partire dalle ore 16:00 di giovedì 18 gennaio 2024 è in vendita, a partire da € 36,00 a partita, un nuovo "Games Pack" che includerà le gare interne contro Frosinone, in programma domenica 25 febbraio alle ore 12:30, Atalanta e Genoa, fissate il 10 e il 17 marzo, ma con orari ancora da definire.

Non solo: anche per questo "Games Pack", in alcuni settori, sarà prevista una promozione dedicata alle famiglie con un prezzo speciale per gli Under 16. ACQUISTA ORA IL "GAMES PACK"! QUI TUTTE LE INFO!".