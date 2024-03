Juventus, evento sulla cucina con ‘Bros: tutte le informazioni

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota su un evento. Ecco il comunicato: "La Juventus sostiene la candidatura della cucina italiana come patrimonio dell'umanità e lo fa assieme a grandi icone della cucina italiana, ospiti e protagonisti in Legends Club in occasione dei match del campionato di Serie A. In occasione della partita contro l’Atalanta disputata lo scorso 10 marzo, ospiti all’Allianz Stadium Floriano Pellegrino Jr e Isabella Potí fondatori della holding Pellegrino Brothers e proprietari di Bros’, ristorante del centro di Lecce votato all'avanguardia e radicato nel territorio che nel 2018 ha conquistato la prima stella Michelin nel Salento, e Bros’ Trattoria a Scorrano. Floriano e Isabella sono anche una coppia e per l’occasione sono arrivati a Torino con i loro due bambini: «Erano due anni che non facevamo un servizio assieme. Abbiamo voluto farlo in questo caso perché la Juventus è casa. La Juventus ci fa sempre sentire in famiglia e ci siamo detti andiamo tutti, portiamo anche i bimbi. Valeva doppio tutto questo perché stiamo ricominciando a fare gli eventi, vivere questa cosa insieme ci faceva enorme piacere".