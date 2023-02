Juventus, ritorno in EL dopo 9 anni: ultimo atto la semifinale del 2014

L'ultima partita della Juventus in Europa League risale al 2014, quando i bianconeri persero in semifinale con il Benfica.

di Mattia Cinelli

La Juventus, giovedì sfiderà il Nantes, in una partita fondamentale per il prosieguo della stagione di Madama. La Vecchia Signora non è però un habitué della seconda competizione europea, almeno negli ultimi anni. Infatti, l'ultimo incontro del club piemontese in Europa League risale al 2014, la semifinale europea contro il Benfica, penultimo atto prima della finale all'Allianz Stadium, mai disputata dall'allora banda di Conte.

Era, appunto, la squadra dell'attuale allenatore del Tottenham, l'anno dei 102 punti in campionato e del fallimento nelle coppe, visto che già la Juventus era stata eliminata dalla Champions League, nella controversa partita di Instabul con il Galatasaray, e neanche in Europa League i bianconeri centrarono l'obiettivo. Infatti, proprio in quella stagione la finale del torneo doveva disputarsi all'Allianz Stadium, un'occasione irripetibile, che la Juventus però non riuscì a cogliere, fermata dal Benfica di Jorge Jesus in semifinale.

Una doppia sfida che vide protagonisti i portoghesi all'andata, vittoriosi per 2-1 al Da Luz, nonostante la rete di Carlitos Tevez; al ritorno invece ci fu uno scialbo 0-0 a Torino, risultato che non qualificò la Juventus per la finalissima. Adesso, dopo 9 anni, i bianconeri tornano in Europa League, per provare a tornare al successo nelle coppe europee, in una stagione talmente strana da poter ambire all'EL.