Juventus-Empoli: via alla vendita dei biglietti

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della prossima stagione, con la squadra che si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri. In attesa degli ultimi uomini dal mercato, con la situazione Locatelli che dovrebbe sbloccarsi a breve, i bianconeri stanno continuando la loro preparazione, che li vedrà sabato scendere in campo all’Allianz Stadium per l’ultima amichevole estiva contro l’Atalanta. Per l’occasione lo Stadium verrà riaperto al 50% della capienza, e la stessa cosa avverrà in campionato. Da oggi infatti sono in vendita i biglietti per la seconda giornata di campionato, quella contro l’Empoli, in programma a Torino il 28 agosto.

“La prima partita in casa della Serie A 2021/22ci vedrà opposti all’Empoli, sabato 28 agostoalle ore 20.45. Sarà come sempre un’emozione straordinaria giocare la prima gara della nuova stagione all’Allianz Stadium, ma questa volta il sapore sarà ancora più dolce perché potremo contare nuovamente sul vostro calore e sulla vostra spinta, che potremo già iniziare ad assaporare sabato sera nell’amichevole contro l’Atalanta. La nostra casa, la vostra casa, è pronta a riabbracciarvi.

Questa mattina è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per Juve-Empoli e si è partiti dai Juventus Member: – dalle ore 10.00 del 11/08/2021 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;

– dalle ore 10.00 del 12/08/2021 vendita estesa anche ai Black&White Member;

– dalle ore 14.00 del 13/08/2021 parte la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20;

Si ricorda che gli abbonati nella stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti voucher Covid-19, devono iscriversi alla piattaforma tramite Juventus Card.

– dalle ore 14.00 del 16/08/2021 al via la vendita libera. Acquista ora il tuo biglietto o visita il sito per tutte le info sul match.