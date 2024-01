Juventus-Empoli / UP&DOWN: Vlahovic provvidenziale, Milik imprudente

La Juventus non va oltre il pareggio interno per 1-1 contro l' Empoli . I bianconeri approcciano male la gala e si auto feriscono da soli regalando la superiorità numerica agli avversari. Milik alza troppo il piede su un intervento sulla trequarti e la partita cambia andamento. Da li in poi saranno gli ospiti a controllare la gara, con la Juventus ordinata che attacca a folate. Nella ripresa una di queste porta al vantaggio firmato dal solito Vlahovic che risolve una mischia dagli sviluppi di un calcio da fermo. Alcuni minuti dopo la riprende Baldanzi con un tiro dal limite che trova l'angolino alla sinistra di Szczesny .

Ancora in cima alla top list dei calciatori della Juventus c'è il centravanti Vlahovic. Contro l'Empoli, la punta serba segna un gol di rapina e furbizia da autentico bomber navigato e al posto giusto nel momento giusto. La rete, siglata nei primi minuti della ripresa, rinvigorisce il morale dello stesso Vlahovic, da li in poi il più affamato nel pressing e nella voglia di vincere. Tra i bianconeri promosso sicuramente Bremer, autore di numerosi recuperi e che ha vita piuttosto facile con Cerri. Infine, attento Szczesny che si esalta in particolar modo in un paio di ribattute su Cambiaghi.