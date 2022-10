I TOP e FLOP di Juve-Empoli: Rabiot scatenato, opaco Vlahovic

All'Allianz Stadium la squadra di Allegri ha battuto l'Empoli 4-0: il francese sugli scudi con una doppietta, il bomber serbo in serata no

Nella gara che ha aperto il programma dell'undicesima giornata di Serie A, la Juventus ha battuto l'Empoli per 4-0 all'Allianz Stadium. Grande prestazione per molti dei giocatori bianconeri, soprattutto nella ripresa. Ma andiamo a vedere quali sono stati i TOP e i FLOP del match .

Tra i TOP c'è certamente Adrien Rabiot. Dopo un primo tempo così così, ha sfoderato una ripresa perfetta. Ci ha messo fisicità e attenzione e ha trovato la doppietta che ha messo in ghiaccio il match. A sbloccarla è stato Moise Kean. L'attaccante classe 2000 ha segnato un gol da rapace dell'area di rigore. Ha avuto e si è creato anche altre occasioni, ma non è riuscito ad approfittarne. In occasione del gol annullato è anche un po' sfortunato, essendo oltre di pochi centimetri. Si conferma un gran colpitore di testa Weston McKennie, che ha segnato il raddoppio con uno stacco perfetto e un'incornata letale. Molto bene Filip Kostic. Il posto da esterno del 3-5-2 lo esalta e come assistman è davvero una certezza. Cuadrado era partito male in fase difensiva ma poi si è riscattato alla grande con due assist gol.