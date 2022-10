Juventus-Empoli: seconda vittoria consecutiva per la squadra di Allegri

La Juventus ha vinto per 4-0 la partita valvole per l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato italiano di Serie A disputata contro l'Empoli

La Juventus ha vinto ieri sera la seconda partita di fila in stagione, prima volta che succede, battendo l' Empoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I bianconeri si sono imposti per 4-0 grazie ai gol messi a segno da Kean , McKennie , e da Adrien Rabiot , autore di una doppietta , la seconda in stagione, che ha chiuso la partita. La squadra di Massimiliano Allegri ha così portato a casa la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta nel derby contro il Torino della scorsa settimana.

Oltre ai tre punti però, la squadra del tecnico toscano ha fatto registrare un netto passo avanti nella tenuta del campo e nel gioco . Con l'attenzione della squadra che è rimasta alta per tutta la durata del match, il gioco dei bianconeri si è sviluppato in maniera fluida ed efficace, mostrando alcuni segnali di ripresa dopo i recenti disastri,

La squadra bianconera ha commentato il successo tramite il suo sito internet. "Morale e classifica. Questo è quanto porta nel bagaglio bianconero la vittoria con l'Empoli, al termine di una gara non semplice, che la Juve fa sua con una prova di attenzione, maturità, quattro reti, la prima doppietta in A di Rabiot e - per la cronaca - senza subire gol per la seconda volta, dopo il clean sheet nel Derby". (Juventus.com)