Juve, verso la sfida con l’Empoli: il ricordo del 30/03/2019

Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, la squadra bianconera cercherà continuità nella sfida contro l'Empoli, in programma venerdì sera. La Juventus, attraverso il proprio sito, ha ricordato l'ultimo successo: "L'ultima vittoria in Juventus-Empoli si è verificata il 30 marzo 2019. Una gara non facile, ma che è valsa molto per accorciare la strada per l'ottavo tricolore di fila della Signora, il quinto sotto la gestione di Massimiliano Allegri.