Juventus-Empoli, i precedenti della sfida di domani sera

La Juventus ha perso due delle ultime cinque partite (3V), contro l’Empoli in Serie A: tante sconfitte quante quelle rimediate dai bianconeri contro gli azzurri in tutte le precedenti 24 gare (19V, 3N) nella competizione. L’Empoli è la squadra contro la quale la Juventus vanta la più alta percentuale di vittorie tra le squadre affrontate almeno 25 volte in Serie A: il 76%, ovvero 22 successi in 29 confronti (3N, 4P). L’Empoli ha perso 22 delle 29 partite (il 76%) giocate contro la Juventus in Serie A: soltanto contro Roma (23) e Inter (24) i toscani hanno subito più sconfitte nel massimo torneo. L’Empoli non ha trovato il gol in 18 delle 29 gare disputate contro la Juventus in Serie A, compreso il match di andata; quella bianconera è la squadra contro la quale gli azzurri sono rimasti a secco per più incontri (18 appunto) nella competizione. 19 delle ultime 20 reti segnate in casa dalla Juventus contro l’Empoli in Serie A sono arrivate da dentro l’area di rigore; fa eccezione il gol firmato su punizione diretta da Alessandro Del Piero, il 31 agosto 2003. JUVE-EMPOLI, I PRECEDENTI IN CASA DEI BIANCONERI La Juventus ha vinto 12 delle 14 sfide casalinghe (1N, 1P) contro l’Empoli in Serie A; l’ultimo precedente in casa è terminato 4-0 per i bianconeri, registrando lo stesso numero di reti delle precedenti tre sfide a Torino tra la Vecchia Signora e gli Azzurri. L’Empoli ha vinto soltanto una delle 14 trasferte giocate sul campo della Juventus in Serie A: quella per 0-1, dell’agosto 2021, con rete di Leonardo Mancuso; un pareggio e 12 sconfitte chiudono il parziale. La Juventus, con Massimiliano Allegri come allenatore, ha tenuto la porta inviolata in cinque delle sei gare casalinghe di Serie A contro l’Empoli (fa eccezione la sconfitta per 0-1 dell’agosto 2021); in generale, i bianconeri hanno incassato più di un gol in un match interno contro i toscani soltanto una volta nella competizione: due, nella gara vinta per 5-2 nel dicembre 1997, con Marcello Lippi in panchina.