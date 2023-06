Juventus, incontro con l’Empoli per parlare di Parisi: le novità

Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli, è finito nel mirino della Juventus per la corsia sinistra. Per il dopo Alex Sandro è lui il favorito.

La Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, a breve dovrebbe incontrare la dirigenza dell'Empoli per parlare di Fabiano Parisi. Infatti, il terzino del club toscano è uno dei nomi sulla lista dei bianconeri per il post Alex Sandro, in uscita da Madama nonostante il rinnovo automatico.