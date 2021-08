Juventus – Empoli 0-1: il gol di Mancuso abbatte i bianconeri

La Juventus perde la seconda partita di Serie A. Inizio di stagione da horror per i bianconeri: 1 solo punto in 2 giornate.

redazionejuvenews

Dopo il pareggio contro l'Udinese della scorsa settimana, la Juventus di Massimiliano Allegri si presenta all'Allianz Stadium con l'obiettivo di vincere e portare a casa i 3 punti in vista della pausa per le nazionali. I bianconeri, però, si ritrovano contro un Empoli perfettamente organizzato in fase difensiva e in grado di ripartire con efficacia. Nel primo tempo i ragazzi di Aurelio Andreazzoli riescono ad andare in vantaggio grazie ad un gol di Mancuso e la Juventus, nonostante i moltissimi attacchi, non riesce a sfondare la retroguardia avversaria. Inizio di stagione da horror per i bianconeri, che portano a casa 1 solo punto in due giornate. Durante la pausa Max dovrà cercare di sistemare gli evidenti problemi della squadra, per poi cominciare a recuperare il terreno perso.

Il primo tempo comincia nel segno della Juventus, con Chiesa vicinissimo al gol in ben due occasioni. L'esterno italiano si è subito distinto in mezzo al campo per qualità e grinta, nettamente il migliore in campo tra i bianconeri nella prima frazione di gioco. Al 20' però arriva il vantaggio dell'Empoli, nel momento migliore della Juventus. Bajrami calcia, ma il suo tiro viene deviato dalla difesa bianconera direttamente sui piedi di Mancuso, che da pochi passi non sbaglia. A questo punto la squadra di Andreazzoli comincia a spingere sull'acceleratore, caricata dal gol del numero 7 azzurro. La difesa della Juventus va in difficoltà e soffre gli attacchi dell'Empoli, in particolare di uno scatenato Cutrone, ma resiste. Nel finire di primo tempo Chiesa sfiora l'autogol, con Szczesny costretto a deviare la palla in calcio d'angolo. Le due squadre rientrano quindi negli spogliatoi sul risultato di 0 a 1.

La seconda frazione di gioco ricomincia sulla falsa riga della prima, con azioni pericolose da entrambe le parti.Massimiliano Allegri prova quindi a cambiare le carte in tavola: fuori Rabiot, Bentancur e Chiesa, dentro Bernardeschi, Locatelli e Kulusevski. Nell'Empoli invece escono Bajrami e Mancuso (i migliori del primo tempo) per lasciare spazio a Stulac e Pinamonti. La partita continua su ottimi ritmi, ma la Juventus non riesce mai a sfondare la retroguardia della squadra di Andreazzoli, particolarmente solida e organizzata. Nel finale di partita spazio anche per De Sciglio, subentrato al posto di Cuadrado. I bianconeri costruiscono tantissime azioni, alla disperata ricerca del pareggio, che purtroppo non arriva. Il match termina sul risultato di 0 a 1.