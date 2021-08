Moviola Juventus-Empoli: tanti errori per Ghersini, insufficiente

Direzione di gara insufficiente per Ghersini in Juventus-Empoli. L'arbitro commette tanti errori tra cui uno abbastanza grave.

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la direzione arbitrale di Juventus - Empoli: "L’arbitro Ghersini sceglie di lasciar correre molto: gestione europea, ma gli sfuggono troppe cose e la direzione è insufficiente. L’episodio chiave arriva al 30’ quando Dybala cade in area dopo un contatto con Luperto. Il difensore tocca nettamente la gamba dell’attaccante della Juve, che viene sbilanciato e cade. Per il Var Guida è un contatto interpretabile, non un chiaro errore e quindi non manda Ghersini al video: ma il fallo è evidente. E ci si torna a chiedere come mai sia sempre più limitato il ricorso al monitor. Tra gli ammoniti, il fallo più grave (da “arancione”) è quello di Danilo su Pinamonti. Nel finale Ghersini si perde due netti corner a favore della Juve, così come nel primo tempo non ne aveva visto uno per l’Empoli".