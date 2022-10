Juventus-Empoli: le formazioni ufficiali

La Juventus scende in campo contro l’Empoli tra le mura amiche dell’Allianz stadium per la partita di serie A

La Juventus è ripartita in campionato dopo le brutte prestazioni nelle ultime partite, tornando a conquistare i tre punti nel derby contro il Torino di sabato scorso. Ora i bianconeri sono attesi dalla partita contro l’ Empoli , in programma tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, nella quale dovranno cercare di conquistare i tre punti per dare continuità alla vittoria nella stracittadina.

Massimiliano Allegri, per la partita di questa sera, dovrà fare a meno, ancora una volta, di molti giocatori: Bremer, Di Maria e Pogba sono ai box, e con loro Federico Chiesa, il cui rientro potrebbe avvenire la settimana prossima, dopo le indicazioni che arriveranno dall’amichevole organizzata per lui domani mattina. Scelte quasi obbligate quindi per il tecnico toscano, che penserà inevitabilmente anche alla partita di Champions League di martedì contro il Benfica, decisiva per il cammino, quasi compromesso, della squadra bianconera in Europa.